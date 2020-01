Le jeu de course de drones DCL : The Game sortira le 18 février

C’est une discipline que l’on ne voit pas très souvent en jeu vidéo. Pourtant, THQ Nordic s’est entouré de Drone Champions League AG pour proposer un DLC: The Game, un jeu de course de drones. Il avait été officialisé lors de la Gamescom, en août dernier, et n’avait pas beaucoup communiqué depuis. Ceci dit, il ne faudra pas patienter bien longtemps avant de mettre les mains dessus puisqu’il arrivera le 18 février 2020, la date de sortie étant tombée il y a quelques minutes.

Ce qu’il faut savoir sur DCL: The Game

On apprend alors que le titre sera vendu au prix de 39.99€ sur consoles de salon tandis que sur PC, il sera listé à 29.99€. Il est d’ailleurs possible de l’ajouter dès maintenant sur sa liste sur Steam. Le communiqué de presse nous explique que les développeurs ont voulu avant tout mettre en avant l’authenticité, avec des drones qui ont des réactions proches du comportement de vol des bolides réels et avec la contribution de pilotes affirmés.

Quatre modes de vol distincts seront proposés, entre le mode arcade, destiné aux joueurs qui ne connaissent pas ou peu la discipline, un mode GPS, avec une stabilisation des commandes et deux autres modes, présentés comme « Angle Mode » et « Acro Mode », qui respectivement, est un mode présent sur certains modèles de drones de course, et le dernier, donne un maximum de contrôle. On pourra d’ailleurs utiliser un véritable contrôleur de drone puisque cela est faisable sur PC.

On nous évoque ensuite 27 pistes différentes, un système de classement mondial pour se comparer aux autres joueurs en ligne, plusieurs modes de jeu, notamment un Time Attack et du multijoueur en ligne jusqu’à 30 joueurs et d’autres joyeusetés. On vous laisse sur ces quelques images on vous rappelant que DLC: The Game arrivera sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 18 février 2020.