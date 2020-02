Qui aurait pu croire qu’un jour débarquerait un jeu de course de drones sur console et PC ? DCL The Game est pourtant arrivé ce 18 février par l’intermédiaire de THQ Nordic et il va nous plonger dans la Drone Champions League. Projet dans les bacs depuis 2016, les développeurs de Drone Champions AG et Climax Games sont prêts à montrer leur bébé qui sort sur Xbox One, PlayStation 4 et PC.

Conditions de test : Plusieurs heures de jeu dans le mode course contre la montre, dans différentes catégories de drone ainsi que plusieurs modes de difficultés pour le pilotage. Effectué sur PlayStation 4 standard.

DCL - Drone Championship League - Acheter sur Amazon DCL The Game reproduit fidèlement les mouvements de vrais drones; 27 circuits différents

Faites pas d’histoire

Pas de mode histoire ici, les développeurs ont évité le piège du classique : on contrôle un pilote de drone débutant qui va devoir gravir les échelons au fur et à mesure du scénario et des compétitions de plus en plus professionnelles. Car l’histoire n’aurait eu aucun intérêt dans ce contexte ci et on est content de pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet. On regrettera néanmoins l’absence de véritable tutoriel ingame.



Vous allez donc devoir déterminer votre niveau en pilotage de drone et choisir parmi 4 modes de « difficultés » : Débutant/Amateur/Pro/Personnaliser. Le titre a également la bonne idée de vous laisser choisir votre mode de vol parmi quatre : Arcade/GPS/Angle/Acro.

Le mode arcade va vous permettre de vous amuser et de profiter des courses immédiatement en vous assistant de manière complète, le contrôle de l’altitude étant géré automatiquement par l’ordinateur. Vous n’aurez donc que la vitesse ainsi que la direction à vous tracasser et cela permet de se familiariser avec le gameplay le temps de prendre ses marques.

Vous avez également accès aux modes GPS et ANGLE pour les pilotes un peu plus expérimentés mais voudront s’amuser dans le mode « Vol libre » et qui délaisseront le côté compétitif. Ce mode libre vous permet de vous promener à travers les 27 tracés qui composent DCL The Game et ravira les amateurs de screens ou de séance plus chill.

A force d’entraînement et de confiance en vous, vous voudrez passer au niveau supérieur afin d’améliorer vos temps et d’afficher vos meilleurs résultats aux leaderboards du mode en ligne et vous devrez donc activer le mode ‘ACRO’. Celui-ci vous donne un contrôle complet de votre drone afin de maximiser vos trajectoires et de faire les meilleurs temps possibles. Ce niveau est vraiment réservé aux pilotes endurcis et rôdés, car l’engin est très réactif et il ne sera pas rare de vous crasher, tout du moins au début.

Hypervitesse

Venons en maintenant aux sensations et rentrons directement dans le vif du sujet. Une fois en courses vous aurez le choix entre trois types de drones : DCL19 qui reprend les drones actuellement en compétition, poids léger et poids lourd. Leur caractéristique feront que vous sentirez tout de suite la différence une fois la manette en main.

La sensation de vitesse est bien retranscrite et on prend vraiment plaisir à parcourir les circuits mis à notre disposition. Vous atteindrez facilement et régulièrement la barre des 100 km/h et c’est un vrai plaisir lors de circuits étriqués de ressentir chaque mouvement du drone entre vos doigts.

Et pour pousser l’immersion encore plus loin, sachez qu’il est possible, uniquement sur PC malheureusement, de brancher la manette que vous utilisez pour votre drone si vous en possédez un dans la vie réelle. Ainsi les sensations sont identiques et vous retrouverez rapidement vos repères.

Sachez pour les amateurs de réalité virtuelle qu’un mode VR est prévu pour arriver plus tard au fur et à mesure des mises à jour. Les propriétaires de casques Oculus ou Index pourront donc décupler les sensations dans un avenir relativement proche.

Un contenu à étoffer

Vous aurez donc accès à plus de 27 pistes dans différents environnements, dont certains sont tirés de tracés réels lors des compétitions de la DCL dont la piste du LAAX ou encore celle des ruines du château de Reutte. Ces pistes seront jouables en mode contre la montre, course en ligne et en vol libre.

On regrettera le traitement réservé à certaines pistes qui sont bien moins réalisées que d’autres que cela soit au niveau de détails apporté dans les arrière-plans ou pour la qualité générale de celles-ci. C’est dommage car dans l’ensemble la réalisation est agréable et on s’immerge assez facilement dans des décors variés qui vont du paysage neigeux en pleine montagne à l’agitation du centre urbain.

Le système de progression est pour le coup classique mais efficace. Vous devrez réaliser les meilleurs temps afin d’empocher de l’argent ainsi que des « hélices » qui vous permettront de débloquer les courses suivantes. Avec un classement à 5 hélices, vous débloquerez un certains nombres de celles-ci en fonction de vos performances et de votre temps. Ainsi il vous faudra en général une moyenne de 3 hélices sur 5 afin de passer au niveau suivant.

Vous commencerez dans la catégorie des courses simples pour ensuite basculer vers les niveaux intermédiaires et avancés qui vous demanderont plus de précision et d’optimisation de vos trajectoires afin d’atteindre les objectifs de timer donnés. Au plus vous monterez en grade, au plus les récompenses en dollars seront importantes et vous permettrons d’acheter différents skins pour votre appareil ou encore des trainées personnalisées.

Une ergonomie très old-school

Les menus sont fouillis et visuellement peu agréables à parcourir. Les couleurs ne sont pas des plus joyeuses avec une colorimétrie bi-ton faite de jaune et de noir peu importe l’endroit du menu où vous vous trouverez. C’est un design qui fait très ancien et qui dénote avec l’esprit nouveau que pourrait amener les compétitions de drones. Pas de flat design ou de couleurs chatoyantes ici et une navigation avec les gachettes qui n’est pas des plus intuitives.

Durant le test, il y a eu également pas mal de problèmes de connexion qui rendaient la connexion aux serveurs tout bonnement impossible. Gageons que cela est peut-être du au fait que le jeu n’était pas encore sorti mais cela reste dommageable car les courses en ligne n’était pas accessibles tout comme le fait de gagner de l’argent. Ce qui est plutôt paradoxal car l’argent est gagné en courses contre la montre qui peuvent également être hors-ligne, d’où un certain étonnement à ne pas pouvoir récupérer du cash afin de customiser son drone.

Un patch « day one » est censé corriger certains bugs ainsi qu’améliorer les performances globales du titre, mais nous n’y avons pas accès à l’heure où ces lignes sont écrites. Un mode spectateur devrait être également de la partie ainsi que des fonctionnalités sociales avec vos amis et les joueurs du monde entier.

DCL League

Enfin sachez que si les développeurs permettent aux joueurs de brancher leur matériel comme leur manette de drone personnelle, c’est parce que le jeu est sous licence officielle. Et si vous faites partie des meilleurs, alors vous pourrez vous qualifier lors de tournois organisés par la ligue professionnelle DCL. Des tournois qui se déroulent un peu partout dans le monde – notamment aux Champs Élysées – et qui réunissent les plus grandes équipes de courses. Toutes les infos se trouvent sur leur site internet.

Il est d’ailleurs probable que les meilleurs temps qui sont présents dans le jeu aient été des records effectués lors de ces compétitions et vous aurez donc bien du mal, à moins d’être un expert, à vous rapprocher ou à exploser ces records établis. Qui sait, vous serez peut-être le prochain joueur engagé dans une équipe pro après avoir été repéré via le jeu avec des temps de parcours incroyables.

Les développeurs promettent un suivi assez soutenu sur la durée avec l’arrivée de nouvelles pistes ou encore l’arrivée d’un mode équipe avec système de classements en ligne. Un système de météo dynamique devrait également faire son apparition pour rendre certains tracés plus techniques du au vent ou à la pluie avec une visibilité réduite.