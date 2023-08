DC Universe Online : Le MMO façon super-héros est toujours vivant et va débarquer sur PS5 et Xbox Series

Batman et ses compères sont loin de prendre leur retraite

Pendant que l’univers DC est en peine sur grand écran et lutte contre de mauvais chiffres au box-office, DC Universe Online se porte visiblement bien et accueille encore les fans de comics même après autant d’années d’existence. Et si vous avez lâché votre super-héros personnalisé à votre goût en passant à la nouvelle génération, vous pourrez bientôt le retrouver puisque DC Universe Online arrivera sur PS5 et Xbox Series dès cet hiver. L’équipe de développement précise que ce portage sera disponible durant « la saison des fêtes », ce qui est assez flou pour le moment.

On nous précise que les serveurs pour ces versions seront les mêmes que sur les autres supports, vous permettant ainsi de continuer votre partie précédemment débutée sur une autre machine. Naturellement, sur PS5 et sur Xbox Series, le jeu va voir ses performances être revues à la hausse, mais Daybreak Game Company précise aussi que des améliorations plus globale arrivent prochainement pour le MMO.

En octobre, on pourra déjà découvrir l’Episode 46: Justice League Dark Cursed qui ajoutera de nouvelles quêtes, et le studio a précisé sa roadmap jusqu’au premier trimestre de l’année 2024 sur son site officiel.