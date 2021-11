Un MMO Marvel est en développement chez Dimensional Ink Studios (DC Universe Online)

Les jeux Marvel, ça ne manque décidément pas. Entre l’annonce du projet de Amy Henning et tous les autres jeux déjà connus, il y aura de quoi faire pour les fans des jeux issus de la Maison des Idées dans les années à venir, et un autre titre vient s’ajouter à cela. Il s’agit vraisemblablement d’un MMO développé par Dimensional Ink Studios, qui est justement très familier avec les super-héros, mais pas ceux de chez Marvel.

EG7 (DCUO/Everquest devs' parent company) released their Q3 '21 financials, and confirmed the unannounced AAA Marvel MMO that appeared in the GeForce Now leak and which had previously been cancelled in 2018 as the studio faced financial hardships has officially been REVIVED!! https://t.co/ho2gZcipa5 pic.twitter.com/jjVlMLHn1u

— Miller (@mmmmmmmmiller) November 26, 2021