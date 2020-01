L’actualité semble s’accélérer un peu autour de la licence Sword Art Online. Après avoir dévoilé deux visuels pour le prochain opus, Alicization Lycoris, Bandai Namco nous donne des nouvelles de Fatal Bullet qui doit encore accueillir quelques joyeusetés : une démo sur Nintendo Switch et une mise à jour sur l’ensemble des supports.

Cela arrive début février

C’est lors d’une émission diffusée par le Dengeki PlayStation que l’éditeur nous a donné rendez-vous. Le premier, ce sera le 3 février, pour l’arrivée de la mise à jour hivernale de Sword Art Online Fatal Bullet. L’autre date à noter, c’est le lendemain, le 4 février, pour l’arrivée de la démo du titre sur Nintendo Switch.

Rappelons que cette mise à jour apportera de nouvelles choses à faire : on aura du nouveau contenu avec un scénario additionnel et un donjon inédit à parcourir. Estampillé « Abyss Dungeon », il s’agit d’un donjon aléatoire où vous devrez monter de niveaux, acquérir des compétences et vider l’ensemble des 50 étages du donjon.

Games Talk, relayé par Gematsu, nous apporte quelques précisions. On commencera alors le donjon à partir de zéro, que ce soit notre niveau, nos techniques ou notre équipement. Tous les quatre étages, on aura un point de contrôle, histoire de pouvoir reprendre notre progression à cet endroit et les articles que l’on obtiendra se rajouteront à notre stock. La difficulté ici n’est pas prise en compte et c’est bien sûr un modo solo à faire en ligne. Comptez aussi sur la présence d’un nouveau personnage, Hydra.

Cette mise à jour apportera aussi des costumes issues de la dernière saison de SAO. Tout cela sera donc disponible début février sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.