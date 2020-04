Construction Simulator 3 Console Edition arrive ce 7 avril

Après avoir fait un carton sur mobile et publié notamment une version Lite, Construction Simulator 3 va ouvrir son chantier sur d’autres supports avec une Console Edition. Annoncées plus tôt cette année, ces versions ont désormais une date de sortie et cela arrive très prochainement.

Et un pack bonus sur Switch

L’édition Astragon Entertainment nous explique alors que Construction Simulator 3 Console Edition fera son entrée sur PlayStation 4 et Xbox One ce 7 avril. C’est donc une sortie tout proche pour le jeu de construction/simulation. Sur Nintendo Switch, par contre, il n’y a pas encore de date de sortie, même si l’on nous promet une arrivée qui « suivra dans peu de temps ».

La bonne nouvelle cependant, c’est que sur la console de Nintendo – et uniquement sur celle-ci, il y aura une version physique incluant Construction Simulator 2+3. Une boite, avec cartouche donc, pour les amoureux du support physique. Quant aux tarifs, les voici :

Construction Simulator 3 sur PS4 / Xbox One (version numérique seulement) : 14.99€

Construction Simulator 3 sur Switch (eShop) : 19.99€

Construction Simulator 2+3 sur Switch (Physique) : 39.99€

Rappelons que cette version console apporte quelques changements. On peut noter une amélioration des mécaniques de jeu pour s’adapter à la manette, des graphismes améliorés, l’arrivée d’une vue cabine avec rétroviseurs, de nouvelles missions et d’autres joyeusetés. Sachez d’ailleurs que les trophées/succès de Construction Simulator 3 sont déjà connus.