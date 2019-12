La sortie de Conan Chop Chop est fixée au 25 février 2020

Officialisé à l’E3 2019, Conan Chop Chop a étonnamment été repoussé très peu de temps après. Fixée au 3 septembre dernier, la sortie a finalement été retardée de plusieurs mois sans plus de précision. Finalement, Funcom profite de ces fêtes de fin d’année pour publier une bande-annonce sous le signe de noël et nous donner une date de sortie définitive.

Prenez votre agenda

D’abord évoqué un 1er avril, laissant penser à une blague de la part des développeurs, le titre a finalement pris forme au cours de la conférence PC Gaming Show lors de l’E3 2019. Il faut dire que son style coloré et ses personnages au look chibi tranchent complètement avec l’univers sanglant de la licence de Conan le Barbare. Il n’est plus vraiment question de muscles saillants et de torses virils ici.

Dans Conan Chop Chop, on pourra jouer seul ou en coopération jusqu’à quatre joueurs. Décrit comme un Zelda-like, le soft prend la forme d’un jeu d’action/aventure aux composantes rogue-like. L’objectif sera d’obtenir le meilleur équipement possible pour faire face à de nombreux boss et l’on pourra explorer tous un tas de lieux iconiques comme les Dunes de Koth pour réaliser notre objectif.

Conan Chop Chop est attendu sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch pour le 25 février 2020.