Aperçu Conan Chop Chop – Le rogue-lite de Mighty Kingdom prêt à casser la baraque

Conan Chop Chop est le nouveau jeu de Mighty Kingdom, un studio de développement australien qui ne s’était pas encore essayé à la production d’un « vrai » jeu PC si l’on peut dire. En effet, quand on voit la ludographie du studio, ils étaient jusqu’à maintenant habitué à de petits jeux comme Peter Rabbit Run ou Sugar Slam (un Candy Crush-like) pour ne citer qu’eux.

Avec Conan Chop Chop, leur ambition a été revue à la hausse, en proposant un jeu avec une réelle proposition. Si on vous dit un Hack’n’ slash rogue-lite à la dimension dans le monde d’Hyboria, ça vous parle ? Après une annonce à l’E3 2019, le jeu a été repoussé, encore, encore et encore jusqu’à trouver enfin une date de sortie, le 1er mars de cette année. Sûrement que l’éditeur Funcom y est pour quelque chose, en aidant le studio qui n’était peut-être pas prêt à sortir un jeu qui sort de leur zone de confort.

Condition d’aperçu : Nous avons pu assister à une conférence hands-off de l’éditeur en compagnie des développeurs durant laquelle nous avons pu voir 30 minutes de gameplay à 4 joueurs.

Bastonnez les tous !

Conan Chop Chop propose un vrai gameplay fun, au sens littéral du terme. Comme dans la majorité des rogue-lite, il y a un hub central où vous pouvez tout faire, à savoir changer d’arme (entre le marteau, l’épée ou la lance), changer d’armure, de charmes, et de compétences. Les charmes ajouteront de nouvelles techniques pour votre personnage, mais vous avez aussi la possibilité de tout améliorer : que ce soit vos objets, mais aussi les artisans et les marchands. Plus vous grimperez de niveau, plus vous serez forts. C’est bien sûr la base même d’un jeu vidéo, plus particulièrement d’un rogue-lite, mais Conan Chop Chop semble avoir une très bonne rejouabilité à ce niveau là.

Par ailleurs, le jeu semble être particulièrement grisant. En plus des contres, des attaques de bases, et ce pour les 4 personnages disponibles, chacun a des attributs différents, ainsi qu’une attaque ultime signature. Autant vous dire que vos ennemis ne sont pas prêts pour ça. De plus, le plus gros travail a sûrement été d’équilibrer les combats, en évitant qu’ils soient trop faciles au début, et en proposant un vrai challenge. Dans le gameplay qui nous a été présenté, on a pu voir une run à 4 joueurs, et on a pu ainsi entrevoir différentes zones du jeu. En passant par des marchands itinérants, aux donjons bourrés de pièges et de boss, la carte de Conan Chop Chop a l’air particulièrement grande.

Entre amis, mais pas que ?

C’est un des seuls « problèmes » que l’on a pu tirer du jeu pour le moment, mais c’est en même temps sa force. Conan Chop Chop a l’air d’être un vrai « jeu de soirée » entre amis. Une partie du game design a d’ailleurs été pensé pour cela spécifiquement. Quand on arrive sur un tableau avec pleins d’ennemis, chacun peut partir de son côté, tabasser l’ennemi qu’il s’est assigné lui-même, et le tout peut devenir un joyeux festival. De plus, chaque personne a un inventaire et une somme d’argent qui lui est propre, et ça va être la course à celui qui achètera l’objet en premier. Cela promet de bons moments de discorde entre ami, et c’est clairement la volonté du titre.

Par contre, on se pose la question sur la jouabilité du titre en solo. Les développeurs ont bien précisé que le jeu sera plus difficile et compétitif en mode solo, mais on a un peu de mal à voir tout l’intérêt du titre autre qu’avec des amis. Conan Chop Chop semble réellement amusant en groupe (avec une pizza ou deux), mais si un joueur solo veut réellement de la compétitivité avec un rogue-lite, est-ce qu’il va se réellement se tourner vers le titre de Mighty Kingdom ? Là est toute la question, mais c’est déjà bien que le jeu propose ces deux possibilités, comparé à des titres comme Overcooked qui ne proposait au début que de jouer en multijoueur local, ce qui ferma la porte à bon nombre de joueurs.

La direction artistique de Conan Chop Chop est très alléchante, et on a hâte de pouvoir mettre les mains sur le titre pour se faire un réel avis sur le jeu. Pour rappel, le jeu sort le 1er mars prochain sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One.