Conan Chop Chop dégainera le 1er mars, tandis qu’une démo arrivera sur PC et Switch le 21 février

Après moult reports et pas mal de silence radio, Conan Chop Chop est prêt à refaire parler et cette fois-ci, c’est pour annoncer une bonne nouvelle. Le titre de Mighty Kingdom et de l’éditeur Funcom est enfin sur le point de sortir et nous le fait s’avoir avec un nouveau trailer, qui nous annonce en plus de cela la mise en ligne d’une démo, qui arrivera sous peu.

Par Crom !

Si vous souhaitez redécouvrir l’univers du terrible barbare Conan, sous une tournure plus comique et mignonne, vous pourrez donc vous ruer sur Conan Chop Chop dès le 1er mars prochain. Et à vrai dire, même si vous n’êtes pas fans du personnage, Mighty Kingdom nous prévient que le titre s’adresse à tout le monde, aussi bien aux vétérans qu’aux néophytes, ce qui facilitera la recherche de compagnons pour jouer jusqu’à 4 au titre.

Avec des cartes créées de manière procédurales, son humour agréable et sa rejouabilité énorme, le titre nous invite donc à le découvrir d’ici quelques semaines, mais pour les plus hésitants, il sera possible de le tester via une démo qui sera disponible le 21 février. Malheureusement, cette démo ne sera disponible que sur PC (via le Steam Fest) et Switch. On apprend également que le jeu sera disponible à 14,99 € sur PC et 19,99 € sur consoles.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre toute récente preview, où l’on vous présente le jeu après avoir assiter à 30 minutes de gameplay en compagnie des développeurs. Conan Chop Chop sera disponible sur PC via Steam, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.