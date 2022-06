Darkest Dungeon II sortira d’accès anticipé en février 2023 sur PC

Disponible en accès anticipé depuis fin 2021 exclusivement sur l’Epic Games Store, Darkest Dungeon II a partagé plus tôt cette semaine une excellente nouvelle. D’après le dernier message publié par Red Hook Studios sur son site officiel, la version 1.0 de la suite du célèbre roguelike indépendant sera normalement déployée l’an prochain, en février 2023, sur PC via Steam et l’EGS.

Des patchs plus réguliers et une raodmap remaniée

En plus d’avoir partagé cette information qui ravira ceux et celles qui attendent impatiemment ce nouvel épisode de la licence, le studio canadien a indiqué vouloir proposer des mises à jour plus régulières jusqu’au lancement final ainsi que revu ses plans concernant l’avenir du titre.

Outre les traditionnels ajouts de contenu et équilibrages au programme, les développeurs souhaitent notamment effectuer « une refonte complète du système de progression », remanier la mécanique des relations entre les différents personnages, améliorer la dimension stressante lors de l’exploration d’un donjon (pièges, embuscade…) et enrichir les environnements des régions déjà existantes plutôt qu’en créer de nouveaux.

Rendez-vous début 2023 pour découvrir la version complète de Darkest Dungeon II sur PC. Notez que le jeu arrivera également dans la foulée sur consoles sans plus de précisions pour le moment.