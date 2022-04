Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red affirme que le travail sur le jeu est loin d’être fini, et que les extensions arrivent

Avec la mise à jour 1.5 et l’arrivée des versions PS5 et Xbox Series de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red entend bien redorer son blason en corrigeant les soucis majeurs de son dernier titre, tout en préparant la sortie future des extensions. Et que les fans se rassurent : oui, les extensions sont toujours au programme, et ce malgré les derniers mois difficiles pour le jeu. C’est Paweł Sasko, quest designer au sein du studio, qui l’a affirmé une nouvelle fois.

Le studio conscient du travail qu’il reste à faire

Lors de l’un de ses streams sur Twitch (retranscrit par VG247), Sasko a répondu à quelques questions avant de mentionner brièvement le travail sur les extensions, tout en rassurant la communauté à propos de futurs patchs à venir :

« Malheureusement, je ne peux rien vous dire sur nos plans futurs. Mais je peux vous assurer que nous travaillons sur des extensions et des choses pour vous. Nous continuons à améliorer le jeu car nous sommes tous conscients qu’il y a du travail à faire. »

Le studio ne va donc pas s’arrêter là concernant les correctifs pour Cyberpunk 2077, même si la majeure partie de l’équipe travaille actuellement sur les extensions du jeu. On attend maintenant une date pour ce nouveau contenu, qui se fait décidemment bien attendre, et peut-être même une date pour un nouveau patch, qui sait.