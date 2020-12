Cyberpunk 2077 partage son trailer de lancement très attendu

Voir un trailer de lancement débouler pour un jeu qui a connu tant de report, ce n’est tout de même pas rien, surtout lorsque ledit jeu est aussi attendu que ne l’est Cyberpunk 2077. Après avoir déchaîné les foules suite aux premiers tests, le titre de CD Projekt Red a donc enfin droit à un dernier trailer pour la route avant d’arriver chez les joueurs.

L’histoire de V va démarrer

Cette vidéo se concentre donc sur l’aventure de V, qui va devoir parcourir les rues d’une ville de Night City sombre, violente et pleine de dangers, avec toute une galerie de personnages à rencontrer en cours de route.

Cyberpunk 2077 sortira officiellement le 10 décembre sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, puis en 2021 sur PS5 et Xbox Series.