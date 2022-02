Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red nous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau stream

Depuis la fin de l’année dernière, CD Projekt Red a fait profil bas concernant Cyberpunk 2077, même si on nous a une nouvelle fois confirmé que la version next-gen devrait sortir durant la première moitié de l’année 2022. Une nouvelle image promotionnelle, qui a visiblement fuité plus tôt que prévu, laissait d’ailleurs entendre qu’une potentielle annonce était en chemin, et le studio profite aujourd’hui de la Saint-Valentin pour nous fixer un rendez-vous.

Une feuille de route 2022 pour le jeu ?

So, choom, how 'bout a date? We'll talk things, y'know. You're in? Preem! Let's meet tomorrow, Feb 15th, at 4PM CET, at the usual place: https://t.co/y8iUIM0gBv. See you there! pic.twitter.com/VRXpeA21ME — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 14, 2022

C’est donc sur Twitter que l’on apprend que le studio tiendra un stream dès demain à 16 heures sur sa chaîne Twitch. Aucun autre détail n’a été annoncé pour le moment, et on ne sait pas sur quoi portera exactement le stream, mais tout le monde espère avoir des informations sur les versions PS5 et Xbox Series de Cyberpunk 2077.

Etant donné qu’il ne s’agit pas d’un Night City Wire comme c’était le cas avant la sortie du jeu, et que cette émission se nomme REDstream, on peut également se demander si le studio compte partager d’autres infos qui n’ont pas forcément de liens avec Cyberpunk 2077. Difficile à dire pour le moment, alors on se donne rendez-vous dès demain 16 heures pour découvrir le fin mot de cette histoire.