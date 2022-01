Maintes fois reportée, la mise à jour nouvelle génération de Cyberpunk 2077 est censée faire son entrée sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et Pc, au cours du premier trimestre 2022, si tout se passe bien, et il commence à y avoir de l’agitation autour de celle-ci.

Une annonce imminente ?

En ce doux dimanche, le compte twitter PlayStation Game Size, spécialisé sur la taille d’installation des jeux PlayStation, a révélé une nouvelle image du dernier né de CD Projekt Red. En effet, sur cette dernière on y voit V de dos avec le logo de centré ce qui rappelle assurément la cover actuelle, à la différence que V se trouve de face sur les jaquettes existantes.

L’utilisateur affirme qu’il s’agit bel et bien de la version PlayStation 5 de Cyberpunk 2077, tout en s’amusant à théoriser pour une sortie en février ou début mars. Si cela ne reste qu’une image, il est clair que la boîte polonaise va commencer à lancer la communication autour de sa version nouvelle génération qui se fait attendre comme le Messie par ses fans.

On attend avec impatience d’en savoir plus sur cette version next-gen et sur ce qu’elle apportera de nouveau au jeu de base. Cela dit, on espère également avoir des nouvelles du beau Geralt qui doit lui aussi refaire surface sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S dans une version de The Witcher III remise aux gouts du jour prévue, elle, pour le deuxième trimestre.

Quoi qu’il en soit, Cyberpunk 2077 est actuellement disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Stadia, et PC, ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S par le biais de la rétrocompatibilité.