Cyberpunk 2077 : Le patch 1.3 sera présenté ce soir, tout comme les premiers DLC

Cela fait maintenant deux mois que le patch 1.23 est sorti pour Cyberpunk 2077, et on entre désormais dans la fameuse deuxième moitié de l’année qui est censée nous apporter les vraies versions next-gen du jeu. CD Projekt Red nous parlera du futur du jeu dès ce soir, puisque le patch 1.3 sera présenté en détails.

Patch 1.3 is almost here! Tune in to our #REDstreams and find out what's new in Night City! The stream starts at 6 PM CEST on August 17th on our Twitch channel: https://t.co/y8iUIM0gBv

Can't wait? Read about some of the changes in our Development Insight: https://t.co/i6gMbGYDRU pic.twitter.com/X3ojZIo1aA

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) August 16, 2021