Cyberpunk 2077 : Le patch 1.23 est désormais disponible

Plus tôt dans la semaine, on apprenait que Cyberpunk 2077 allait enfin revenir sur le PlayStation Store après des mois d’absences. Sans doute pour préparer ce retour sous les meilleures auspices, CD Projekt Red rend disponible un nouveau patch dès aujourd’hui, et ce sur toutes les plateformes.

Le patch note complet du patch 1.23

Le patch 1.23 vient donc corriger plusieurs soucis, notamment en ce qui concerne la stabilité du jeu et ses performances, avec notamment des optimisations faites sur le processeur sur consoles.

On retrouve évidemment tout un tas de correctifs liés au bug du monde ouvert ou encore aux différentes quêtes. Voici le patch complet qui a été publié sur le site officiel :

Quêtes et monde ouvert Space Oddity Correction d’un bug où l’objectif « Ouvrir le colis » pouvait changer de position. Contrat : Affaires de famille Correction d’un bug où le joueur pouvait voir disparaître la voiture de Juliet après avoir terminé la quête. Correction d’un bug de diffusion dans la maison de Juliet. Correction d’un bug où le joueur ne pouvait pas entrer dans la maison de Juliet s’il ne remplissait aucune des conditions d’attribut. Le casse Correction d’un bug où Jackie pouvait passer à travers les vitres. Correction d’un bug qui empêchait certains gardes d’attaquer le joueur. Correction d’un bug où l’objectif « Chercher l’agent d’Arasaka » pouvait rester actif après avoir été accompli. Correction d’un bug où le méca n’apparaissait pas à l’accueil. Correction d’un bug où certains gardes d’Arasaka pouvaient passer à travers la porte. Correction d’un bug où certains gardes pouvaient apparaître de manière anormale devant le joueur. Correction d’un bug où le corps d’un agent d’Arasaka était inaccessible, ce qui empêchait le joueur de récupérer un éclat et bloquait la progression. La nomade Retrait d’indications de touches inutiles. The Hunt Le son du bulletin d’informations contenu dans l’éclat de River est désormais joué correctement. The Beast in Me Correction d’un bug où la progression pouvait être bloquée si le joueur quittait Claire trop rapidement après la course de Santo Domingo. Queen of the Highway Correction d’un bug où le Basilisk pouvait passer à travers certains arbres. Down on the Street Correction d’un bug où parler à Wakako ne déclenchait aucune option de dialogue concernant la quête. Forward to Death La fumée et la poussière ne clignotent plus lorsque le joueur se trouve dans le Basilisk. Contrat : Adieu, Night City Correction d’un bug où la progression pouvait être bloquée si le joueur appelait Delamain après avoir secouru Bruce. Path of Glory Correction d’un bug où V pouvait se coincer dans la Navi si le joueur se tenait sur le point d’atterrissage avant son arrivée. Contrat : Trop douée pour eux Correction d’un bug où il était impossible d’ouvrir la porte du garage de Dakota à la fin de la quête. Correction d’un bug où Iris pouvait se téléporter au lieu de marcher. Contrat : Ça chauffe… Correction d’un bug où la voiture du fixer pouvait continuer tout droit à l’intersection au lieu de tourner à droite. Correction d’un bug où l’indication permettant d’utiliser le réfrigérant sur 8ug8ear pouvait toujours être sélectionnée au moment de la débrancher, ce qui entraînait des problèmes d’animation. Correction d’un bug où il était impossible de porter 8ug8ear. Correction d’un bug où des PNJ pouvaient apparaître sous le sol et bloquer la progression. Contrat : Plusieurs façons de plumer un canard Correction d’un bug où des notifications de Regina concernant ce contrat pouvaient apparaître durant Le casse. Correction d’un bug où il était possible de se connecter à l’ordinateur après avoir détruit le fourgon et raté la quête, ce qui pouvait coincer le joueur. Correction d’un bug où la progression pouvait rester bloquée sur l’objectif « Se rendre au complexe de Revere Courier Services ». Cyberpsycho repéré : Où viennent mourir les hommes Correction d’un bug où, après avoir récupéré les informations, il était impossible de les envoyer à Regina car l’objectif suivant ne s’affichait pas. Cyberpsycho repéré : Dans l’oreille d’un sourd Correction d’un bug où, après avoir récupéré les informations, il était impossible de les envoyer à Regina car l’objectif suivant ne s’affichait pas. I Fought the Law Correction d’un bug où River ne se trouvait pas au point de rendez-vous avant d’entrer dans le Red Queen’s Race.