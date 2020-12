Cyberpunk 2077 montre son mode photo dans un nouveau trailer

Presque une semaine avant sa sortie (cette fois-ci, c’est sûr, selon le dernier bilan financier du studio), l’attente grimpe encore d’un cran autour de Cyberpunk 2077. L’occasion pour CD Projekt Red de donner pas mal de détails supplémentaires, notamment sur le mode Photo du titre, qui a aujourd’hui droit à une présentation en vidéo.

Le mode Photo est enfin dévoilé

Ce mode s’avère donc être relativement complet, avec tout un tas d’options permettant de modifier les expressions et la position du personnage afin de prendre les plus beaux clichés de V et de la ville de Night City.

Allez, plus qu’une poignée de jours à patienter puisque Cyberpunk 2077 sera disponible dès le 10 décembre sur PC, Stadia, PS4 et Xbox One, puis en 2021 sur PS5 et Xbox Series.