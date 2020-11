Cyberpunk 2077 : le dernier bilan financier de CD Projekt Red rassure sur la date de sortie du jeu

Avec le retard surprise de Cyberpunk 2077 alors qu’il venait de passer gold, de nombreux joueurs étaient inquiets de voir le jeu être repoussé une nouvelle fois. Heureusement, il semble que les reports soient terminés, comme l’indique le dernier bilan financier du studio.

Un dernier bilan avant le raz-de-marée

Sur ce dernier, on peut effectivement voir que le jeu est toujours prévu pour le 10 décembre prochain. Entre cela et des copies du jeu qui circulent illégalement, on a désormais plus trop de doutes sur le fait que le jeu sortira bien à la date prévue.

Ce rapport nous apprend également que le studio tire encore énormément de bénéfices de la part de The Witcher 3 et de la licence en général, et nul doute que Cyberpunk 2077 viendra leur assurer de passer une belle fin d’année fiscale. Via un graphique, on peut voir que la viralité de la campagne marketing autour du jeu va s’accélérer dès les prochains jours et ce jusqu’à la sortie du titre.

Vous pouvez donc vous attendre à voir plus de pubs et de trailers sur ce Cyberpunk 2077 arriver dès le début du mois de décembre. Le jeu sera disponible sur PC, Stadia, PS4 et Xbox One, avant d’arriver en 2021 sur PS5 et Xbox Series.