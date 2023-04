Cyberpunk 2077 sera plus beau que jamais sur PC avec sa nouvelle mise à jour

Un ray-tracing complet au programme

Dès le 11 avril prochain, le mode Overdrive pour le ray-tracing sera disponible sur Cyberpunk 2077, seulement pour les grosses configurations compatibles avec la technologie DLSS3 de Nvidia. Pour en profiter, il faudra donc avec une carte graphique dernier cri, comme une RTX 4090 (avec 32 Go de Ram) qui fait tourner les captures de la vidéo ci-dessous.

On parle donc d’un ray-tracing complet ici, avec une prise en charge de beaucoup plus de lumières que le ray-tracing de base, afin de présenter des ombres parfaites et des reflets partout ou cela est nécessaire. On nous promet que chaque néon, chaque lampe ou chaque source de lumière en profitera pour refléter la luminosité partout dans Night City.

Le DLSS 3 promet aussi de rendre l’expérience plus optimale avec une meilleure gestion des ressources et de la fluidité. Un résultat qui ne sera pas donné à tout le monde bien évidemment, mais avec tout cela, on sent que CD Projekt Red maîtrise enfin un peu plus son jeu, de quoi donner de l’espoir pour l’extension de Cyberpunk 2077, que l’on espère voir arriver sans gros couacs techniques.