Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red ne sait pas si la suite sera elle aussi en vue à la première personne

Il est un peu trop tôt pour faire un choix, mais leur choix est fait

Interrogé à ce sujet lors d’une séance avec les investisseurs (relayée par VGC), le quest director du jeu, Paweł Sasko, a d’abord salué la décision d’avoir rendu Cyberpunk 2077 jouable à la première personne, puisque cela a permis d’apporter un degré d’immersion plus élevé en plus de permettre au studio d’expérimenter autre chose (par rapport à The Witcher). Il déclare aussi que CD Projekt Red n’a aucun regret à propos de ce choix, tout en affirmant que rien n’est décidé pour la suite :

« Nous avions sorti trois jeux de la série Witcher et nous voulions faire quelque chose de différent, donc nous ne regrettons rien. Ce fut une décision très réussie […] De nombreux journalistes ont également remarqué à quel point ce point de vue est si caractéristique par rapport aux autres jeux disponibles sur le marché, je ne citerai aucun titre. Mais pour Orion, nous n’avons pas encore décidé. »

Une déclaration qui vante pourtant tellement la vue à la première personne qu’il est difficile d’imaginer le studio faire autrement pour cette suite. Forcément, la communauté aimerait avoir le choix du roi avec la présence d’un mode à la troisième personne en plus de la vue FPS (surtout pour les plus sensibles à la cinétose, on est ensemble), mais dans un cas comme Cyberpunk 2077, où toute la mise en scène a été pensée pour être vue à partir des yeux de notre personnage, ce n’est pas si simple. Et vous, quelle vue aimeriez-vous avoir dans la suite de Cyberpunk 2077 ?