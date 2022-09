Cyberpunk 2077 fait à nouveau un carton sur Steam, et il le doit à Cyberpunk Edgerunners

Entre Netflix et CD Projekt Red, l’idylle semble continuer. Après avoir permis à The Witcher 3 de connaître un regain de popularité suite à la sortie de la série The Witcher sur le service de SVOD, l’histoire semble se répéter pour Cyberpunk 2077. La semaine dernière, Netflix a mis en ligne l’anime Cyberpunk Edgerunners, une série produite par le talentueux studio Trigger, qui a visiblement conquis le public. Les critiques dithyrambiques autour de l’anime ont visiblement permis au jeu de retrouver des statistiques qu’il n’avait plus connu depuis son lancement.

Le jeu profite de l’excellente réception de l’anime

Selon SteamDB, Cyberpunk 2077 est arrivé en tête des jeux les plus vendus de la semaine dernière sur Steam, devant les précommandes de Call of Duty Modern Warfare II. Une performance qui est forcément liée à la diffusion de Cyberpunk Edgerunners, surtout quand on s’intéresse de près à la courbe de fréquentation du jeu.

On peut voir que dès la diffusion du dernier Night City Wire, le jeu a commencé à reprendre du poil de la bête, mais c’est depuis le 13 septembre et surtout le week-end dernier que Cyberpunk 2077 a connu un gros pic de fréquentation, avec un record à plus de 85 000 personnes connectées sur le jeu (sur Steam), ce qui n’était pas arrivé depuis le premier mois de lancement du jeu.

Cyberpunk Edgerunners est donc une très belle vitrine pour le jeu, qui est maintenant mieux reçu que par le passé grâce aux nombreux patchs venus corriger des problèmes majeurs. Le studio doit donc se frotter les mains et se conforter dans l’idée de développer cet univers via le transmédia. Il doit aussi se préparer activement à la sortie de Phantom Liberty, l’extension qui devrait permettre au jeu de gagner un nouvel élan, du moins si elle est aussi réussie que la série Edgerunners.