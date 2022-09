Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red ne compte pas abandonner la licence

C’est aujourd’hui que sort l’anime Cyberpunk Edgerunners sur Netflix, et CD Projekt Red compte bien sur cette série pour relancer un peu d’intérêt autour de la licence, surtout en vue de la sortie de l’extension Phantom Liberty pour Cyberpunk 2077. Le fait que cette extension soit le seul DLC majeur prévu pour le jeu a pu en décevoir certains, mais qu’ils se rassurent, le studio ne compte pas pour autant ranger la licence dans un placard et ne plus s’en servir.

Le prolongement de la licence sur d’autres médias ?

CD Projekt Red l’a confirmé lors de son appel aux investisseurs, relayé par IGN. Michał Nowakowski, vice-président du studio, a rappelé l’engagement total de CD Projekt Red envers la licence :

« Nous avons décidé de développer une extension majeure pour Cyberpunk, qui tirera parti de toutes les capacités des consoles de nouvelle génération. Cela dit, nous sommes totalement, pleinement engagés à développer davantage la licence Cyberpunk, au-delà de cette extension. Nous avons consacré beaucoup d’efforts et de temps à la construction de cette licence et nous voulons vraiment continuer à construire sur ce qui est construit en ce moment – avec de nouvelles histoires, de nouvelles expériences, de nouveaux contenus, essentiellement. Pas seulement avec le format du jeu vidéo… En termes d’extensions, il n’y aura qu’une seule extension majeure. Cependant, il y aura du nouveau dans le futur. »

Vous l’aurez compris, la licence n’est pas mise de côté suite à l’échec relatif de Cyberpunk 2077, même si on se doute que l’on est pas prêt de revoir un jeu Cyberpunk de la taille de Cyberpunk 2077 avant très, très longtemps. Il faudra d’abord passer par le transmédia, ce qui nous est montré avec Cyberpunk Edgerunners.