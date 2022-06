Accueil » Actualités » Cult of the Lamb viendra vous convertir le 11 août prochain

Cult of the Lamb, le roguelike de Massive Monster a enfin droit à une date de sortie précise. Le prosélytisme vidéoludique n’attend pas, enfin jusqu’à cet été tout du moins.

Une totale liberté de pensée cosmique

La conférence de Devolver Digital a présenté un nouveau trailer à la fois glauque et très mignon pour Cult of the Lamb. Le titre vous fera incarner un mouton sauvé de la mort par une sombre entité. Pour la remercier, vous allez devoir créer un culte en son nom et le faire grandir en recrutant des adeptes. Il sera aussi nécessaire de tuer un paquet de faux prophètes dans différentes phases d’action. Le titre mélange ainsi action et gestion puisqu’il faudra également vous occuper de votre communauté et développer les installations de votre territoire. Vous pourrez ainsi vous poser un peu entre deux croisades.

En attendant d’avoir accès au jeu complet, vous pouvez toujours profiter de la démo gratuite disponible sur Steam.

Cult of the Lamb sortira donc le 11 août prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC via Steam.