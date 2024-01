Cult of the Lamb s’adonnera aux plaisirs de la chair avec sa mise à jour Sins of the Flesh

Le culte de génération en génération

Devolver avait promis une mise à jour quelque peu grivoise pour Cult of the Lamb, et celle-ci se nommera Sins of the Flesh. La promesse est tenue puisque vos adeptes pourront désormais copuler jusqu’à accoucher d’un nouveau-né dans un œuf, qui viendra li aussi rejoindre les rangs de votre culte.

Et ce n’est pas la seule nouveauté au programme puisque l’on découvre l’intégration des « crottes brillantes », qui peuvent améliorer les récoltes, ainsi que des « rituels gloutons » et bien d’autres ajouts qui promettent d’améliorer la qualité de vie au sein de votre campement. On retrouvera aussi une nouvelle arme avec le Coup de Tromblon, autrement dit un fusil à pompe qui fera beaucoup de dégâts à courte portée.

Cette mise à jour Sins of the Flesh sera gratuite et sera disponible pour tous les possesseurs de Cult of the Lamb dès le 16 janvier prochain.