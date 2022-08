Cult of the Lamb atteint le million de copies vendues

Sorti il y a à peine une semaine sur PC et consoles, et plutôt très apprécié par notre rédaction, Cult of the Lamb semble avoir conquis un grand nombre de joueurs puisque la barre du million de copies vendues vient d’être atteinte. Un véritable coup de maître de la part de Massive Monsters, qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

À mi-chemin entre roguelike et jeu de gestion, Cult of the Lamb vous permet d’incarner un agneau, tout juste propulsé à la tête d’une secte démoniaque, bien décidé à tordre le cou aux différents boss qui n’hésiteront pas à vouloir faire vaciller votre pouvoir et à s’emparer de votre couronne rougeoyante.

Une chose est sûre : le soufflé ne compte pas retomber de sitôt. Le studio a profité de l’annonce du million de copies vendues pour enfoncer le clou : les équipes ne compte pas se reposer sur leurs lauriers, du nouveau contenu est en préparation, qui plus est gratuit ! Vous n’avez donc pas fini de faire grossir vos rangs au sein de votre secte et d’aiguiser votre plus belle hache pour découper des bestioles démoniaques.

Pour rappel, Cult of the Lamb est disponible sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.

The Lamb has blessed 1 MILLION players in our first week!

We are eternally grateful for your devotion and our team is committed to improving the game with tweaks, fixes and free major content updates.

This is only the beginning as there's so much room for this Cult to grow! pic.twitter.com/sj44I8Ufp3

— Cult of the Lamb 🙏🐑👑 OUT NOW (@cultofthelamb) August 18, 2022