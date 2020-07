Crysis Remastered : 30 minutes de gameplay pour la version Switch

Déjà mise en avant il y a quelques jours, la version Switch de Crysis Remastered qui sortira demain se montre plus en détail par l’intermédiaire de 30 minutes de gameplay.

Entre 720p et 900p en mode TV, 540p et 720p en mode portable

Développé par Saber Interactive qui avait déjà travaillé sur le portage de The Witcher 3 pour la console de Nintendo, la version « modernisée » du FPS de Crytek affichera une résolution oscillante allant du 720p au 900p en mode TV et du 540p au 720p en mode portable. Dans les deux cas, le jeu tournera à 30 fps sur la plateforme nippone.

Crysis Remastered sortira le 23 juillet sur Switch au prix de 29,99€ sur l’eShop et plus tard cette année sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.