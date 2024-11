Crown Gambit : Découvrez ce mélange entre deckbuilder et RPG narratif grâce à une démo limitée dans le temps

C’est à l’occasion du festival de musique Save & Sound que Wild Wits a décidé de publier la démo de Crown Gambit sur Steam. Le studio breton précise qu’elle est limitée dans le temps puisque vous n’avez que jusqu’au 20 novembre pour découvrir le jeu.

Dans cette démo, vous pourrez découvrir les trois premiers chapitres de Crown Gambit, afin de vous familiariser avec les combats ainsi qu’avec les trois protagonistes du jeu. Le titre raconte le périple de trois paladins coincés au beau milieu d’une histoire de succession pour déterminer qui sera le prochain souverain du royaume, et ce sont vos choix qui vont façonner le récit, ainsi que vos actions lors des divers combats. Pour en savoir plus sur le titre, vous pouvez donc essayer cette démo, ou jeter un oeil à notre récent aperçu.

Crown Gambit est pour l’instant prévu sur PC en 2025.

OYEZ OYEZ!📯The Crown Gambit public demo for #SaveAndSound is live! 🥳🥳

Until November 20, jump into the first three chapters of our tactical narrative card game, featuring board shattering combats and a successor to place on the throne 👑⚔️

— WILD WITS (@wildwitsgames) November 5, 2024