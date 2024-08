Crown Gambit : On a joué une heure au RPG deckbuilder narratif à la française qui veut bousculer le genre

Des personnages nuancés et des twists dans tous les sens

Crown Gambit ne ressemblerait sans doute pas à ce qu’il est sans Foretales, un jeu de cartes narratif qui avait lui aussi su bousculer les codes du genre (et qui était lui aussi français). Mais là où Foretales nous demandait d’effectuer toutes nos actions avec des cartes, Crown Gambit veut laisser un peu plus de place aux dialogues via des scénettes avec les portraits des personnages. Un petit côté visual novel si l’on a pas peur d’employer des comparaisons faciles.

Dans Crown Gambit, vous incarnez une équipe de trois paladins qui va devoir protéger les membres de la famille royale face à une menace des plus mystérieuses qui engendre des complots dans tous les sens. Le jeu prend place dans un univers de dark-fantasy au style visuel singulier, ce qui est encore une fois la force du studio. On soulignera surtout le chara-design des différents personnages, notamment de nos trois paladins, qui donnent à Crown Gambit une identité visuelle assez remarquable.

S’ils ne sont pas doublés – car les dialogues sont appuyés par un son d’écriture sur du papier qui donne également un ton particulier aux échanges, nos trois personnages disposent de leur propre caractère facilement identifiable. On devine tout de suite qu’Aliza est la plus « responsable » des trois (même si elle est impitoyable), contrairement à Rollo et sa gigantesque ancre lui servant d’arme, à la personnalité plus désinvolte, tandis que le timide Hael sera plus porté sur le dialogue avec son prochain.

Ces personnages sont cependant plus que des stéréotypes et seront amenés à évoluer au fil de la partie, notamment en fonction de vos choix puisque le titre va offrir des expériences totalement différentes les unes des autres selon les décisions que vous prendrez. Lorsqu’une situation se présente à vous, vous pouvez répondre avec l’un des paladins et le choix de votre personnage va ici influencer la manière dont vous continuerez votre périple. Rollo est par exemple plus porté sur la bagarre et ses dialogues vont donc parfois vous orienter vers davantage de combats, à l’inverse de Hael.

Aussi sublime que profond ?

Votre destinée ne sera cependant pas dictée uniquement selon vos choix lors des dialogues, mais aussi selon la manière dont vous aller agir lors des affrontements. Vos personnages sont ici représentés par des cartes qu’il faudra bouger sur « l’échiquier » de la bataille. Chaque paladin disposera de sa propre main mais aura des actions limitées lors de chaque tour. Se déplacer en coûte une, tandis que des cartes proposent des actions gratuites à enclencher.

Contrairement à un Foretales, Crown Gambit veut vraiment nous proposer une vraie construction de decks (et de l’évolution de stats façon RPG) et des combats plus « épiques », avec un travail réalisé sur les VFX qui va rendre chaque action unique et dynamique. La démo à laquelle nous avons pu jouer n’était encore que peu avancée mais on a aussi pu découvrir que les terrains changeaient en fonction des boss que l’on affrontait, comme celui de la démo qui rendait certaines cases enflammées.

La stratégie aura donc une place primordiale, surtout dans l’utilisation de nos cartes. Chacune d’entre elles dispose d’un effet secondaire plus puissant que l’on peut activer à l’envie, mais qui aura pour effet de bannir cette carte de ce combat (vous ne pourrez plus la piocher durant la durée de l’affrontement).

Un bonus à utiliser avec parcimonie, notamment parce qu’il va aussi jouer un rôle dans le développement de vos personnage, avec la « barre d’influence ». Plus vous utiliserez de compétences de bannissement, plus le caractère des paladins va se durcir, ce qui peut vous conduire à des scénarios catastrophes. Une arme à double tranchant qui ne sera pas irréversible, même s’il faudra tout de même bien réfléchir à nos actions.

Crown Gambit n’est donc pas l’énième jeu de cartes qui ne tente rien. Entre sa jolie direction artistique et ses bonnes idées de gameplay, il nous tarde désormais d’en voir plus pour confirmer cette bonne première impression alors même que la démo manquait encore d’éléments qui seront au cœur du jeu (comme des phases de poursuites façon Foretales, qui vont être retravaillées). Un titre à surveiller en 2025 et à ajouter à la wishlist pour les amoureux du genre.