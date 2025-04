Cronos: The New Dawn – Le nouveau survival horror de Bloober Team dévoile son gameplay

Un autre enfant béni de Dead Space ?

Après avoir ravi les amateurs de survival horror avec le remake de Silent Hill 2, Bloober Team revient avec un nouveau projet prometteur qui s’éloigne de l’univers horrifique traditionnel, tout en conservant une ambiance sombre et pesante. Dans Cronos: The New Dawn, on incarne un Voyageur, un agent du mystérieux Collectif, chargé d’explorer les terres désolées d’un futur ravagé afin de localiser des failles temporelles menant à la Pologne des années 1980. L’objectif ? Retrouver des individus clés disparus lors d’un événement cataclysmique surnommé “Le Changement”, et en extraire leur Essence.

Le monde de Cronos se distingue par une esthétique assez singulière, mêlant brutalisme de l’Europe de l’Est et technologie rétro-futuriste. Dans le trailer de gameplay diffusé par IGN, on découvre ainsi une direction artistique particulièrement marquée, mais aussi des mécaniques de jeu qui rappellent fortement Dead Space avec une vue à la troisième personne, une armure originale ou encore des désarticulations d’ennemis. Les séquences de gameplay laissent également entrevoir une technique irréprochable et une ambiance particulièrement inspirée.

Ce premier aperçu positionne Cronos: The New Dawn comme l’un des survival horror les plus attendus de l’année avec une proposition originale qui pourrait bien séduire au-delà du cercle des fans de Bloober Team.

Cronos: The New Dawn est attendu cette année sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series, sans date de sortie précise pour le moment.