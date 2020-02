Cris Tales sera aussi disponible sur Google Stadia à sa sortie

Si le lancement a été compliqué pour Stadia, son catalogue commence doucement à se garnir un peu. On pense notamment à la lourde présentation de Baldur’s Gate 3 il y a peu. Cette fois-ci, Google se rapproche de Modus Games et vient d’annoncer que le poétique Cris Tales fera partie de l’aventure à son lancement.

Toujours pas de date

Annoncé lors de l’E3 2019, Cris Tales est un JRPG qui a su titiller bon nombre de joueurs avec sa première bande-annonce colorée et chatoyante. Avec son côté old-school, ses combats au tour par tour et sa direction artistique, il s’annonce déjà comme un titre qui aura du charme. Cependant, toujours pas de rendez-vous.

Il faudra donc prendre son mal en patience et simplement profiter de ce nouveau trailer qui a été dévoilée pour l’annonce de Cris Tales sur Stadia. Il arrivera sur le service de Google en même temps que les autres plateformes, c’est-à-dire, PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.