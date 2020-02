Comme promis, Larian Studio a profité de l’ouverture de la PAX East pour présenter le tant attendu Baldur’s Gate 3, qui avait été révélé il y a de cela quelques mois. Même si de nombreuses images ont fuité dans la journée, le titre nous offre ici un premier aperçu de son gameplay avec une longue présentation, pas sans couacs ni sans humour, qui donne pas mal de détails sur le jeu (l’article sera actualisé lorsque la vidéo complète de la présentation sera en ligne, et pour le moment, nous relayons celle de GameSpot).

Un RPG bien complet

La présentation a débuté sur une superbe cinématique d’introduction, qui n’avait rien à envier aux productions Blizzard. Celle-ci fut entrecoupée par l’éditeur de personnage, qui promet d’être extrêmement complet lors de la création de l’avatar du joueur. Il sera ainsi possible de choisir l’origine de votre héros, sa race, son background, sa classe et même sa sous-classe parmi de nombreux choix.

Côté gameplay, on peut observer une caméra habituelle pour les jeux du studio, avec la possibilité de l’incliner pour avoir une vue qui plaira davantage aux amateurs de vues à la troisième personne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir les combats, on a pu apercevoir le système de dialogues avec un premier compagnon, qui comportera évidemment beaucoup de choix. Tous les dialogues ont été doublés, ce qui ravira ceux qui n’aiment pas vraiment les RPG trop muets.

Des combats tactiques et profonds

Les combats ne surprendront pas les habitués du genre. On retrouve des affrontements basés sur du tour par tour, avec des déplacements millimétrés et une tonne de capacités et de sorts à utiliser. On notera l’importance du terrain autour des personnages, qui aura un rôle prédominant.

Dans la démo, le joueur peut prendre de la hauteur pour frapper les ennemis avec son arc sans se faire toucher, ou bien plonger ce dernier dans les flammes pour tirer des flèches enflammées. Les possibilités offertes par ce système semblent en tout cas être très variées et devraient s’adapter au style de chacun.

Le mode tour par tour peut même être activé en dehors des combats, pour mieux les anticiper. Ainsi, un aspect furtif se met en place pour permettre de prendre les adversaires à revers. L’infiltration a été pensée jusque dans les effets de lumière, puisque le personnage se fera davantage repéré s’il est en plein soleil ou s’il marche dans l’ombre.

En dehors de cela, on retrouvera les éléments classiques des RPG tels que celui-ci, avec des pièges à déjouer dans les donjons, des choix qui influencent le cours de la partie, de la stratégie, des éléments à chercher dans le décor et bien d’autres choses.

Même si le jeu est encore loin d’être terminé, les décors semblent être déjà relativement soignés (contrairement aux animations faciales) et le rendu visuel global est impressionnant. Les quelques errements dans la présentation montrent cependant que le titre a encore besoin d’être peaufiné, mais gardez en tête qu’il ne s’agissait là que d’une première présentation, et que le tout devrait bien entendu évoluer.

Baldur’s Gate 3 sera disponible sur PC et Stadia a une date encore non déterminée.