La création de Prince of Persia : Présentation et avis sur le livre de Third Editions

Bien avant l’heure de gloire d’Assassin’s Creed, une licence était fort connue des joueurs : Prince of Persia. Également développée par Ubisoft, cette franchise a connu de nombreux jeux de qualité, ainsi qu’une adaptation cinématographique en 2010. Pourtant, tout cela n’a pas empêché cette saga captivante et tant aimée des fans de finir au placard.

Certes, les plus attentifs d’entre vous me diront qu’un remake des Sables du Temps arrive cette année, plus précisément en mars 2021. Mais, peut-on vraiment dire qu’un remake marque le retour de cette série sur le devant de la scène ? L’avenir nous le dira. Mais, à moins d’un changement de cap des studios Ubisoft, les chances de voir le Prince de Perse revenir en force sur nos écrans sont plutôt minces.

Malgré tout, Third Editions n’oublie pas les bonnes heures d’antan et nous propose donc un ouvrage sur la création de la saga et sur la sortie de son premier opus en 1989. A la plume, nous retrouvons Jordan Mechner (dont le nom est également dans le titre de l’ouvrage), qui nous livre ainsi sont carnet de bord. Jeune réalisateur à l’époque de la création du succès qu’allait devenir Prince of Persia, ce dernier revient sur ses joies, ses peines et ses frustrations tout au long du processus, long et exigeant, de la création d’une œuvre vidéoludique.

Un ouvrage intimiste

Parmi nous, nombreux sont ceux qui ont des souvenirs liés à la saga Prince of Persia. Évidemment, j’ai aussi les miens. J’ai même, par nostalgie, tenté de me replonger dans la franchise avec la sortie de la trilogie HD sur PlayStation 3. Cela a-t-il été une réussite de mon côté ? Un retour plutôt en demi-teinte, mais ce n’est pas le propos aujourd’hui.

Sorti en 1989, le premier opus de la licence est plus vieux que moi. Je n’ai pu le découvrir que des années plus tard, alors que The Shadow and the Flame était déjà sorti. Et cela ne m’a valu qu’une chose : découvrir la licence avec un certain recul qui m’a permis de l’apprécier encore plus. Et c’est pourquoi l’ouvrage de Jordan Mechner, qui revient sur la création de cette œuvre numérique si importante à mes yeux, occupe une place importante dans ma bibliothèque (et puis, il est énorme comparé aux autres livres de l’éditeur).

D’ailleurs, Third Editions sort un peu de son canva habituel avec cet ouvrage. Ils le faisaient déjà avec Voyagez au Japon, ou encore L’œuvre de Peter Molyneux. Cette fois-ci, ils sont partis dans un rassemblement des textes rédigés par le créateur. Dès lors, l’ensemble du bouquin est une invitation à s’immiscer dans l’intimité de Jordan Mechner, en suivant sa vie au cours du développement. Autant le dire, l’immersion était au rendez-vous, notamment grâce au côté authentique de ce qui nous est proposé.

Avec son contenu et la présentation de celui-ci, cet ouvrage n’est pas sans rappeler celui sur Peter Molyneux, qui nous décrivait sa vie et son parcours au travers de sa propre narration (bien que tout a ensuite été réorganisé proprement par l’auteur du livre à son sujet). En effet, Jordan Mechner nous fournit une sorte de journal intime, où chaque paragraphe est daté pour bien marquer la temporalité de chaque étape de la création de Prince of Persia et son propre ressenti.

Complet et très instructif

Forcément, dans ce genre de format intimiste, une quantité importante d’anecdotes sur la vie de l’auteur et la création de Prince of Persia est présente. Et si l’homme fait état de ses craintes et joies, il partage également ses ambitions et ses inspirations. C’est ainsi que le lecteur peut découvrir que ce nouveau projet était, pour Jordan Mechner, le plus important dont il ait eu la charge jusque-là.

Niveau inspiration, nous découvrons que ce sont Les Mille et Une Nuits qui ont servi de base pour la création de Prince of Persia, ou du moins celle de son décor. Véritable amoureux de cinéma, l’homme devait être très fier de voir une adaptation cinématographique de la série qu’il a fortement aidée à rendre célèbre sortir en salles. Mais cette potentielle joie bien des années plus tard n’a été possible que grâce à un travail de longue haleine, des sacrifices et beaucoup de force mentale.

Après tout, la fin des années 80 et le début des années 90 était encore rythmés par une création difficile. Chaque action devait être codée à la main, les outils pour travailler devaient être développés personnellement. Entre 1986 et 1989, on peut lire que le créateur est passé de « l’animation du saut » à « l’animation de la potion ». Ça peut paraître peu, mais pour l’époque c’était un grand pas en avant. Et puis, il fallait aussi jouer avec la mémoire très limitée pour les titres de l’époque… pas évident pour mener à bien toutes ses idées.

Enfin, Jordan Mechner a pris le temps de relire ses propres écrits afin d’y annoter quelques petites explications. Une sorte de duel passé-présent s’opère donc sous nos yeux puisque nous avons droit à un approfondissement après-coup de la part du créateur sur ses propres dires datant d’il y a plus de vingt ans. C’est donc un plaisir supplémentaire que de pouvoir découvrir l’envers du décor de la création de la fin du siècle passé, tout en ayant une mise en lumière contemporaine sur ces mêmes dires.

Faut-il craquer pour La création de Prince of Persia ?

Évidemment, ce genre d’ouvrage a de quoi surprendre. Et pour les habitués des publications de Third Editions, ce dernier peut sembler bien différent. Nous sommes emmenés dans une sphère temporelle à cheval sur les année 80 et 90, pour y découvrir le marché du jeu vidéo à travers les yeux de l’un des créateurs de Prince of Persia.

Ce voyage est enthousiasmant, immersif et au combien intéressant. Mais c’est aussi l’occasion de voir à quel point ce marché était déjà compétitif et compliqué à l’époque. Si l’on ne parlait de crunch, de patchs correctifs post-sortie ou d’autres choses, d’autres contraintes et d’autres obstacles étaient déjà bien présents. Ce livre est donc une opportunité d’en apprendre plus sur un univers affectionné, mais aussi de voir à quel point tout n’est pas rose, quand bien même la fierté post-release est grande.

Dès lors, nous conseillons fortement cet ouvrage sur la création de Prince of Persia. Nous le conseillons non seulement aux amoureux de la franchise créée chez Ubisoft, mais aussi à celles et ceux qui aimeraient découvrir le quotidien passionnant d’un créateur de l’époque, éclairci par les annotations de ce même créateur dans le présent. L’ouvrage est excellent, et il ne fait aucun doute que nombreux sont ceux qui l’apprécieront à sa juste valeur.