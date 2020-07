Crash Bandicoot: On the Run annoncé sur Android et iOS

Il y a quelque mois, l’existence d’un jeu mobile Crash Bandicoot ne faisait presque plus de doutes, la faute à de nombreux leaks. Ces derniers viennent justement d’être confirmés avec une première vidéo pour Crash Bandicoot: On the Run, qui arrivera prochainement entre nos mains sur Android et iOS.

Le jeu mobile confirmé

Le titre, qui est développé par King (Candy Crush) prendra nous proposera donc de parcourir de nombreux environnements avec des affrontements de boss à la clé. Il sera visiblement possible de crafter ses propres armes et de customiser la mascotte.

Coco sera elle aussi jouable, et les joueurs pourront jouer ensemble pour parcourir les différents niveaux. Au fil des parties, la base de Coco pourra être améliorée pour avoir accès à plus d’outils, qui seront nécessaires pour le craft.

Crash Bandicoot: On the Run ne dispose cependant pas de date de sortie pour le moment, mais il est possible de se pré-enregistrer dès maintenant (afin de débloquer le skin « Blue Hyena ») sur l’App Store et le Google Play, ce qui laisse à penser que le titre ne devrait plus tarder. Rappelons également que Crash Bandicoot 4: It’s About Time sortira quant à lui le 2 octobre sur PS4 et Xbox One.