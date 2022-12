Accueil » Actualités » C’est déjà la fin de la course pour Crash Bandicoot: On the Run!, qui va fermer ses portes

La licence Crash Bandicoot sera prochainement de retour sur consoles avec Crash Team Rumble, un opus tourné vers le multijoueur. On pourrait donc penser qu’elle est en pleine forme, mais elle n’arrive cependant pas à plaire assez au public habitué des jeux mobiles. Le célèbre héros orange s’est récemment offert un jeu sur smartphones sous la forme d’un runner avec Crash Bandicoot: On the Run!, qui n’a visiblement pas rencontré le succès.

Un runner qui est loin d’être un marathonien

Lancé en mars dernier, Crash Bandicoot: On the Run! aura finalement eu une courte vie. On apprend aujourd’hui que le jeu mobile s’apprête à fermer ses portes, avec un arrêt des serveurs fixé au 16 février 2023. Après cette date, le jeu sera inaccessible et ne sera plus jouable.

Dès aujourd’hui, toutes les microtransactions sont désactivées, ce qui veut dire que vous ne pouvez plus dépenser un centime dans le jeu. Si vous avez encore de la monnaie in-game, il est toujours possible de la dépenser, mais a priori, pas de remboursement.

L’équipe de développement s’est exprimé à propos de cette fermeture :

« Donner vie à vos personnages préférés de Crash a tellement compté et nous avons sincèrement adoré créer ce jeu. Merci d’avoir passé votre temps avec nous et nous espérons que vous vous joindrez à nous dans l’un de nos nombreux autres jeux. »

On souhaite évidemment un peu plus de succès à Crash Team Rumble et aux autres jeux de la licence.