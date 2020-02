Un jeu mobile Crash Bandicoot fuite avec des premières images

Dans le dernier bilan financier d’Activision, l’éditeur mentionnait que King s’apprêtait à investir dans des productions mobiles pour cette année. Il se pourrait bien que le premier exemple de cela soit un jeu Crash Bandicoot, comme ces images semblent le prouver.

Un runner Crash Bandicoot

On doit ce leak à Motwera et JumpButton sur Twitter, qui partagent ainsi les premiers screenshots de ce qui serait le prochain jeu mobile Crash Bandicoot. Avec ces images, on peut donc s’attendre à un jeu de type runner, ce qui semble tout à fait logique et dans l’ADN de la série. Il sera aussi question de pouvoir personnaliser notre base, avec des éléments à débloquer.

Une annonce officielle devrait potentiellement arriver dans peu de temps, avec des informations sur la sortie du titre.