Le jeu mobile Crash Bandicoot: On the Run! sortira le 25 mars

L’été dernier, King Digital Entertainment avait annoncé qu’un jeu mobile Crash Bandicoot était bien en préparation sous le nom de Crash Bandicoot: On the Run!. Le titre avait fuité à l’époque quelques mois auparavant et il aura fallu attendre encore un sacré bout de temps avant que le jeu ne refasse parler de lui, mais cette fois-ci, avec sa date de sortie définitive.

De Crush à Crash

King (que l’on connait pour Candy Crush) nous proposera donc la nouvelle aventure de Crash sur mobiles dès le 25 mars prochain, et nous annonce cela avec une nouvelle vidéo du jeu.

Le titre nous permettra d’incarner Crash et Coco dans divers niveaux pour faire face à Neo Cortex et aux autres boss emblématiques de la saga. De nombreux costumes seront disponibles en jeu et on retrouvera certains environnements iconiques des épisodes de la série. Une partie gestion sera aussi présente pour crafter des objets.

Crash Bandicoot: On the Run! sera disponible sur iOS et Android.