Cook Serve Forever : Les créateurs de Cook, Serve, Delicious annoncent leur nouveau jeu

Amateurs et amatrices de bonne bouffe, les créateurs de la série Cook, Serve, Delicious reviennent avec une toute nouvelle licence : Cook Serve Forever. Toujours sur la thématique de la cuisine, ce nouveau titre vous propose une simulation culinaire qui laisse déjà échapper ses premières images et informations. Préparez votre tambouille, c’est bientôt l’heure du repas.

Direction les fourneaux

Avec Cook Serve Forever, le studio Vertigo Gaming retourne en cuisine avec une nouvelle simulation sur la thématique de la bonne bouffe. Dans cette nouvelle aventure, il est question d’un mode histoire où l’on devra cuisiner à travers toute la ville d’Hélianthus en incarnant Nori Kaga, une jeune chef, qui souhaite devenir une grande cuistot, à l’instar de son modèle, la chef Rhubarb.

En plus d’un fil directeur, le titre ajoutera quelques quêtes secondaires et nous promet plusieurs dizaines d’heures de jeu avec plus d’une centaines d’ingrédients. Contrairement à Cook, Serve, Delicious, cette nouvelle production intègre un tout nouveau système de cuisson. La bonne nouvelle, c’est que l’aventure sera jouable en coopération locale.

Pour afficher ses ambitions, le studio nous annonce que la bande-son est composée par Jonathan Geer, qui a déjà travaillé sur le précédent soft de l’équipe, mais qui a aussi contribué à la bande-son de l’incroyable Owlboy. L’histoire sera aussi entièrement doublée, avec notamment Elspeth Eastman au casting, que vous avez peut-être déjà entendu en tant que Tristana dans League of Legends ou encore Cadence dans Crypt of the NecroDancer.

Pour l’instant, Cook Serve Forever est prévu uniquement sur Steam pour le début de l’année 2023. Le studio prévoit cependant d’autres plateformes. On peut donc s’attendre logiquement à des versions consoles à l’avenir, comme ce fût le cas avec Cook, Serve, Delicious! 3?!.