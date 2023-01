Cook Serve Forever : Le jeu de gestion culinaire sortira en accès anticipé en avril sur PC

Annoncé en avril 2022 avant de disparaitre complètement des radars, Cook Serve Forever a refait surface hier pour partager une bonne nouvelle. Le jeu de gestion culinaire de Vertigo Gaming, à qui l’on doit notamment la licence Cook, Serve, Delicious!, sortira en accès anticipé en avril prochain sur PC via Steam. Autre surprise, le titre profite de l’occasion pour s’offrir une démo disponible dès maintenant sur cette même plateforme.

Un casting qui s’agrandit et une démo

Are you ready to get cooking? Try out the Cook Serve Forever pre-release demo right now ahead of Steam Next Fest! Early Access launching in April. — Vertigo Gaming Inc. (@vgincgames) January 26, 2023

Au cas où vous n’auriez jamais entendu parlé de cette production, celui-ci vous invitera à suivre l’histoire de Nori Kaga, une femme chef modeste partant pour la ville solarpunk d’Helianthus afin de marcher sur les traces de son idole, la Reine Culinaire Rhubarb. Au programme, on nous promet des dizaines d’heures de jeu en perspective, un nouveau système de cuisine dynamique et une campagne jouable entièrement en coopération locale avec un(e) ami(e).

Pour rappel, la bande-son sera composée par Jonathan Geer (Cook, Serve, Delicious!, Owlboy, Neon Chrome…) et la campagne sera intégralement doublée en anglais. Côté casting, la présence de plusieurs noms connus de l’industrie a été confirmée comme Elspeth Eastman (League of Legends, Crypt of the NecroDancer), Maya Aoki Tuttle (Destiny 2), Emme Montgomery (Cook, Serve, Delicious! 3?!), Broden Kelly (Aunty Donna), SungWon Cho (God of War: Ragnarok, Boyfriend Dungeon) ou encore Jennifer Roberts (Triangle Strategy).

La version 1.0 de Cook Serve Forever semble toujours prévue pour arriver plus tard cette année pour le moment. Elle sera bien évidemment disponible sur PC via Steam mais aussi sur consoles sans plus de précisions. D’après Gematsu, la liste des plateformes sera annoncée après le lancement de l’accès anticipé.