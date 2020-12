Control s’est vendu à deux millions d’exemplaires depuis sa sortie

Sorti depuis août 2019, Control a beaucoup fait parler de lui suite à la sortie de son Ultimate Edition et de ses DLC. Une dernière édition qui lui a visiblement permis de grapiller quelques adeptes en plus, puisque l’on apprend aujourd’hui que le jeu s’est vendu à 2 millions d’exemplaires depuis son lancement.

Un joli score pour Remedy

Un très joli score pour Remedy, surtout après l’échec Quantum Break. Control a donc profité de Ultimate Edition pour faire grossir ses chiffres de vente, tout comme il a pu compter sur sa version Switch, disponible via le cloud sur la machine de Nintendo.

Si en 2019, les ventes digitales représentaient 60% des copies distribués, c’est désormais 90% de copies de Control qui ont été distribuées en dématérialisé en 2020.

Le titre est également arrivé récemment sur le Xbox Game Pass, ce qui lui permettra de se faire connaitre davantage, à défaut d’augmenter encore ses ventes.