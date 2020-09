Conan Exiles : l’extension Isle of Siptah sortira le 15 septembre

Sorti depuis maintenant plus de 2 ans, Conan Exiles, le jeu de Funcom basé sur l’univers de Conan le Barbare, compte bien étoffer son contenu en proposant sa première grande extension qui sera disponible dès demain en accès anticipé sur Steam uniquement. Au programme : nouveaux donjons, nouvelle carte et nouveaux monstres !

Ça va trancher chérie !

Disponible dès demain en accès anticipé sur PC via Steam, l’extension Isle of Siptah est la première grosse extension pour le MMO de survie de Funcom. Après quelques DLC rajoutant de nouveaux cosmétiques, armes ou armures, cette fois Conan Exiles s’étoffe plus largement en proposant pas mal de nouveautés.

Vous allez pouvoir recommencer votre personnage de zéro sur l’île de Siptah, qui sera loin d’être paradisiaque. Malgré l’environnement idyllique, les dangers vous menaceront de toute part. Cette extension ajoutera pas moins de 12 nouveaux donjons, appelés caveaux, qui grouilleront de nouveaux monstres. De nouveaux sets de construction sur le thème des pirates seront également disponibles ainsi que de nouvelles montures avec notamment le massif rhinocéros.

Cette nouvelle extension est annoncée au prix de 19,99$ sur Steam et nécessitera évidemment le jeu de base Conan Exiles pour fonctionner. L’extension sortira de son accès anticipé l’année prochaine et sera disponible également sur PlayStation 4 et Xbox One.