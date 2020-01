Comment obtenir des Signets de la Prophétie ? – Epic Seven

Votre aventure dans Epic Seven a commencé, votre multi-invocation de départ vous satisfait, mais vous convoitez de nouveaux héros. C’est un passage essentiel, et les jeux de type gacha vous poussent justement à la collection. Pour rappel, vous aurez besoin de 605 Signets de la Prophétie pour obtenir un héro de bannière.

Acquérir des Signets de la Prophétie

La Boutique secrète

Première et meilleure manière d’obtenir la monnaie tant convoitée, mais parfois méconnue. Si vous avez tendance à aller acheter des Signets directement dans la boutique de base, contre des Pieracels (bien que l’on vous l’ait déconseillé dans notre guide pour débuter), vous devriez plutôt vous concentrer dans la Boutique secrète.

Vous pouvez y accéder en vous adressant au barman, dans le lobby. Cette boutique comprend essentiellement des équipements ou des héros de petit niveau, mais ce n’est pas ce qui nous intéresse actuellement. Nous vous déconseillons de dépenser votre or pour cela, puisque des Signets de la Prophétie (et des Médailles Mystiques) apparaissent parfois. La boutique compte 13 niveaux, et il est nécessaire d’augmenter son rang de compte, afin d’augmenter celui de la boutique, et le niveau des objets proposés.

Vous n’aurez pas de Signets en vente à chaque roulement, mais rafraîchir la liste ne coûte que 3 Pieracels. Sur le long terme, un grand nombre de joueurs a remarqué qu’il était plus rentable de rafraîchir la liste jusqu’à obtenir des Signets de la Prophétie, que de dépenser 950 Pieracels dans la boutique de base.

Si au bout de 10 à 15 rafraîchissements, vous n’en obtenez pas, laissez tomber et réessayez plus tard. Nous aurions tendance à vous suggérer d’y retourner avec un rang plus élevé, mais nous n’avons aucune information au sujet de la relation entre le niveau et leur taux d’apparition. A noter que 5 Signets de la Prophétie coûtent 184 000 pièces d’or, assurez-vous d’en farm assez.

Réaliser des objectifs de Réputation

Jetez un coup d’œil aux quêtes de Réputation, figurant dans les menus en bas du lobby. Certaines d’entre elles rapportent des Signets de la Prophétie, notamment la quête quotidienne « Élever des Pingouins dans la Forêt des âmes », ou encore en augmentant le niveau d’amitié entre les héros. Petit à petit, votre monnaie augmentera, et vous avez tout à y gagner (en l’occurrence, des pingouins et des liens renforcés entre vos héros).

Les événements temporaires

A certaines périodes de l’année, des événements temporaires à thème peuvent être lancés dans le jeu. Par exemple, pour Noël, un événement « Petit papa Noël » permettait d’envoyer un cadeau à ses amis. Si vous en envoyiez assez, vous receviez des récompenses, dont des Signets de la Prophétie. Actuellement, c’est le Nouvel an qui est à l’honneur, et il est possible de récupérer 15 Signets en participant 30 fois à l’évent.

Jouer aux différents modes de jeu

Vous pouvez en obtenir de façon plus classique, certains se cachent par exemple dans les coffres des niveaux du mode Aventure. D’autres sont à récupérer dans les autres modes, comme la dizaine qui se trouve au 20ème étage de la Tour Automate.

Vous connaissez à présent les principaux moyens pour obtenir des Signets de la Prophétie dans Epic Seven. Ce qu’il faut surtout retenir, c’est qu’il est nécessaire d’économiser ses Pieracels afin de les investir dans la Boutique secrète. Il faut se montrer patient, et bien réfléchir à quel héro on souhaite vraiment invoquer, en privilégiant les Invocations Limitées.