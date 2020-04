Nintendo vient de sortir un trailer pour Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics, une vidéo faisant office d’aperçu et de vue d’ensemble de ce que le soft va proposer. Une bonne opportunité pour en voir un peu plus depuis son annonce.

Des jeux pour tous !

Avec Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics, découvrez et jouez à 51 jeux de table provenant du monde entier, localement seul ou avec des amis mais également en ligne jusque quatre joueurs ! Des jeux de société, des jeux de table et plus encore vous sont proposés. Cette collection diversifiée comprend des jeux du monde entier dans de nombreux genres, comme les échecs ou le Mancala.

Chaque jeu est présenté avec beaucoup de détails comme les bruits de dés et l’éclat des billes. Il y en aura pour tout le monde ! Si vous aimez vous asseoir tranquillement et faire preuve de stratégie, vous allez pouvoir jouer entre autres aux Quatre en ligne et au Volte-Face et si vous aimez vous baser sur vos réflexes, vous allez plutôt préférer jouer au Circuit routier ou à la Boxe miniature.

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics arrivera le 4 juin sur Nintendo Switch.