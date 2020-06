Test 51 Worldwide Games – Une belle surprise inattendue

Depuis la Wii et la DS, Nintendo a consolidé son succès auprès du grand public en visant des joueurs plus « casuals » comme les personnes âgées qui est l’exemple le plus parlant. La Switch a depuis repris à moindre mesure ce rôle après l’échec cuisant de la Wii U (et encore plus sur ce terrain) avec des titres emblématiques parlant à tous comme le Dr Kawashima ou encore Ring Fit Adventure, le successeur de Wii Fit.

51 Worldwide Games, voici un autre titre qui aurait sans doute cartonné durant le confinement à l’instar d’Animal Crossing : New Horizons. Ce qu’il propose est simple, une compilation de jeux indémodables avec une large majorité de jeux de société cultes, le tout tenant sur une petite cartouche. On ne l’avait clairement pas vu venir, mais dans le bon sens du terme. D’ailleurs, Nintendo propose une pocket edition gratuite afin de tester quelques jeux.

Conditions de test : Nous avons joué à une grande partie des différents jeux en testant les différentes façons de jouer (solo, duo en local,e t via l’écran tactile) sauf le mode en ligne.

Promo 51 Worldwide Games - Acheter sur Amazon Certains titres multi-joueurs permettent de vous affronter à 2 sur une même console.; Qui sera le meilleur au air hockey et mettra le plus de palets dans les buts adverses?

Simple mais efficace

Typiquement, Nintendo n’invente rien et ne fait que rassembler des classiques qui existent depuis des années et qui sont toujours populaires de nos jours. C’est légitimement la principale critique que l’on peut lui faire, cependant à l’image de musiciens célèbres reprenant des chefs d’oeuvre de la musique classique, la firme japonaise a fait les choses biens, et ne s’est pas contenté du minimum.

Tout d’abord dans sa forme, 51 Worldwide Games est assez bizarre puisqu’en plus de nous faire choisir un avatar sous forme de figurine (jusque-là on comprend le rapport avec les jeux de société) puis il nous demande des informations comme notre plat préféré ou la chose que l’on voudrait le plus au monde (j’ai personnellement choisi de voyager dans le temps). On ne comprend pas vraiment l’intérêt ici, mais vous pouvez néanmoins voir sur un globe terrestre qui a fait le même choix que vous dans plusieurs catégories.

Malgré cette étrangeté, le soft à l’intelligence de faire intervenir des guides au fur et à mesure afin de diviser ce grand nombre de jeux en différentes catégories afin de mieux s’y retrouver : jeux basés sur la chance, jeux anciens, jeux idéaux en local… Par contre, il montre ici son cache-misère en matière de progression puisque ces guides se débloquent au fur et à mesure tout simplement en jouant. C’est comme si Nintendo voulait nous faire absolument débloquer des choses inutilement juste pour avoir l’illusion que l’on obtient du contenu comme dans la quasi-totalité des jeux alors que tout est là dès le départ et c’est l’essentiel.

Astucieusement pédagogique

Là où le titre frappe fort c’est dans sa façon d’expliquer chaque jeu en optant pour un dialogue entre un adulte et un enfant ou deux adultes selon le jeu histoire de nous enseigner les grandes lignes. Cette compilation est un véritable bijou pédagogique pour apprendre chaque jeu très facilement sans devoir lire un fascicule austère. Après cette petite introduction, on nous explique les règles en détails via plusieurs onglets successifs même si l’on rentrera souvent directement dans le feu de l’action.

Si l’on se précipite trop, ces règles sont de toute façon disponibles à tout moment lors de la partie en pressant un simple bouton. Le tout est agrémenté de conseil et même d’anecdotes sur les jeux. Toujours dans le domaine de l’apprentissage, la difficulté progressive permet de bien appréhender les jeux. En démarrant avec un niveau facile, chaque victoire débloque le pallier suivant jusqu’à obtenir l’IA « imbattable ».

Une tonne de jeux doublement variés

Là où 51 Worldwide Games fait fort, c’est par sa palette de jeux très variés. Que ce soit les jeux de cartes, des jeux de plateaux, les jeux asiatiques, le golf, le billard… aucun ne fait tâche. Il y en a pour tous les goûts et toutes les cultures. Par exemple, si vous êtes fan de cultures asiatiques et que vous avez toujours voulu essayer le mah-jong ou le shogi, c’est désormais possible simplement. Les interfaces et les graphismes sont propres, il n’y a pas vraiment grand-chose à reprocher. Alors Nintendo n’invente pas certes ces jeux historiques pour la majorité, mais la compagnie fait un sans-faute dans la manière de les amener.

Cela ne les empêche pas de mettre quelques épreuves ayant un petit grain de folie comme le jeu de foot assez rigolo. On reprend même quelques bonnes vielles soupes avec le tennis et le bowling qui ne manqueront pas de faire un gros clin d’œil aux amateurs du cultissime Wii Sports. Le bowling se joue d’ailleurs avec le gyroscope du Joy-Con à l’ancienne. Bref, le nombre de jeux, et la diversité font du titre une compilation assez honnête (même si le piano et la pêche sont plutôt inutiles).

Là où il frappe fort encore, c’est qu’il ne se contente pas d’être seulement varié dans les types de jeux proposés mais aussi dans les approches. 51 Worldwide Games tire astucieusement parti de la console, ainsi il y aura toujours plusieurs jeux à faire selon la situation. En solo, en local, en ligne ou en posant la Switch à plat pour faire une partie de « air hockey », où que l’on soit et quel que soit le nombre de personnes présentes, il y aura forcément le ou les jeux qui conviennent.