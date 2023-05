Classic Sport Driving : Le jeu de courses retro roule des mécaniques et dévoile sa date de sortie

Le studio passe la cinquième en vue de la ligne d’arrivée

Vous pourrez bientôt filer droit vers l’horizon au volant de superbes voitures de courses puisque le studio Pixel Wrappers nous annonce que Classic Sport Driving sera disponible dès le 12 juin prochain sur Steam.

Pour rappel, Classic Sport Driving veut nous faire revivre les sensations vécues sur les jeux de courses d’il y a plusieurs décennies, mais avec tout le confort moderne. Vous pourrez aussi bien y jouer avec des contrôles dits « Arcade » pour avoir droit à une expérience plus simple à prendre en main et immédiatement amusante, ou vous tourner vers le mode de contrôles dit « Pro », qui vous demandera des capacités un peu plus avancées.

Vos capacités seront donc mises à rudes épreuves dans plusieurs modes de jeu avec des défis saisonniers pour vous faire jouer sur la durée, surtout si vous souhaitez vous mesurer aux meilleurs pilotes du monde entier grâce à la présence de classements en ligne.

Vous retrouverez aussi une génération illimitée de circuits pour un renouvellement constant de l’expérience et une découverte des tracés toujours intacte. Et même si les circuits en eux-mêmes peuvent être générés de cette façon, les décors retros sont quant à eux dessinés à la main pour plus d’authenticité.

Rendez-vous donc le 12 juin prochain pour prendre le volant et tracer votre route dans Classic Sport Driving sur PC. Une démo est également disponible sur Steam.