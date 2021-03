Classic Sport Driving

Classic Sport Driving est un jeu de course arcade développé par Pixel Wrappers. Inspiré par les classiques des années 90, Lotus Turbo Challenge en tête, il reprend l'esthétique de cette époque avec des environnements 2D dessinés à la main et des voitures modélisées en 3D. Mais ce côté nostalgique ne l'empêche pas de mettre à profit des avancées plus modernes comme une physique des trajectoires réalistes et des adversaires contrôlés par une meilleure IA. On note aussi la volonté d'éviter les circuits fermés pour ne pas seulement tourner en rond mais surtout afficher la route sur un horizon très lointain.