Clap de fin pour Terraria avec une ultime mise à jour

On peut sans aucun souci attribuer à Minecraft les prémices de la démocratisation du jeu indépendant. Le titre de Mojang est un succès planétaire maintes fois récompensé, toujours pleinement actif près de onze ans après sa sortie officielle. Bien entendu, il aura engendré de nombreux émules, et aura par ailleurs inspiré beaucoup de créateurs. Notamment, on l’imagine, les développeurs de Terraria.

Dernier hommage avant la chute

Longtemps considéré comme un vulgaire Minecraft en 2D par les profanes, Terraria est parvenu à se forger une identité propre en évoluant. Il fut même source d’inspiration évidente pour d’autres jeux indépendants. Notamment le très chouette Steamworld Dig, qui emprunte autant au travail de Re-Logic qu’à Speelunky, ou encore Pixel Piracy. Quoi qu’il en soit, non content de gagner ses lettres de noblesse, le titre fut porté sur tous les supports du marché, jusqu’à une arrivée tardive sur Nintendo Switch l’an dernier.

Seulement voilà, cela fait neuf longues années que Terraria a vu le jour, et il semble que Re-Logic n’ait plus grand chose à raconter et à créer autour de cet univers en 2D. Ainsi, la précédente mise à jour, nommée The Journey’s End, avait de véritables airs d’adieux, tandis que la 1.4.1 qui arrive cette semaine clôture de façon définitive tout support autour de ce jeu indépendant bac-à-sable.

En réalité, il restait quelques petits points à améliorer, selon le développeur, après la précédente update. Enfin, pour une ultime mise à jour, celle-ci n’est pas bien remplie. Elle n’apporte en effet qu’une poignée de correctifs et d’équilibrages, en plus de quelques objets et d’un PNJ inédit. Vous pouvez retrouver la totalité des informations à son sujet sur le site officiel du jeu. Pour le moment, Re-Logic n’a pas abordé le sujet des serveurs du jeu, qui pourraient finir par fermer.