La Chine interdit les ventes d’Animal Crossing : New Horizons en import

Certains vendeurs des plus grosses plateformes de e-commerce, dont Taobao (l’équivalent de Ebay en Chine), ont rapporté que la Chine a interdit la vente d’Animal Crossing : New Horizons sur le territoire. On précise que le soft n’étant pas officiellement sorti dans le pays, l’import reste le seul moyen pour les chinois d’acquérir la plupart des jeux, en particulier sur Switch. Bien que cela ne soit pas une certitude, les raisons pourraient être comme souvent politiques.

En cette période de confinement qui concerne de nombreux pays, la sortie d’Animal Crossing : New Horizons a permis à certains de combler cette isolation en vivant à travers le jeu en quelque sorte. Il en va de même pour les protestations politiques. Ainsi, le fait de pouvoir créer soi-même du contenu sur le titre semble être la raison principale de cette interdiction par le gouvernement chinois même si rien ne vient officiellement confirmer cette hypothèse.

Animal Crossing is Fast Becoming a New Way for Hong Kong Protesters to Fight for Democracy! The #Covid_19 pandemic has halted public demonstrations, so protesters are taking their cause to #AnimalCrossing.https://t.co/A599kjlYsV

(This is my island!) pic.twitter.com/vjBhzw1nUa

— Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) April 2, 2020