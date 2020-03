Un mariage surprise sur Animal Crossing après que le vrai ait été annulé à cause du Coronavirus

Depuis sa sortie, Animal Crossing : New Horizons est sans conteste la star du confinement pour les joueurs du monde entier, et il va sans dire que l’actualité est plutôt riche autour de cette licence. Aujourd’hui, c’est une belle histoire que l’on vous propose malgré un contexte actuel compliqué.

Même la dette ne pourra les séparer

C’est le marié qui raconte l’événement sur reddit avec une image à l’appui. En effet, l’utilisateur ashmuch explique qu’après avoir obtenu son diplôme en médecine, il devait épouser sa compagne. Malheureusement, à cause des restrictions limitant les rassemblements de personnes en raison du Coronavirus, il fut obligé de renoncer à sa remise de diplôme ainsi qu’à son mariage.

Avec l’aide de leurs meilleurs amis, sa femme a organisé en secret un mariage virtuel sur Animal Crossing : New Horizons ce qui n’a pas manqué de ravir ashmuch : « Ça m’a rendu tellement heureux, je n’ai pas les mots pour décrire tout ce que ça signifie pour moi. »

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, ils se sont dit oui sur un joli décor en bord de mer. On constate un souci du détail avec des fleurs tout autour et les initiales des mariés « N & S » juste en dessous d’eux. De quoi donner des idées si vous êtes dans le même cas.

