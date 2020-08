Children of Morta sort un DLC en faveur des animaux (et d’une association)

Sorti en 2019, Children of Morta est sans doute l’un des jeux indépendants les plus marquants de l’année dernière. De plus, les développeurs continuent de régulièrement alimenter le contenu du jeu avec des DLC gratuits comme l’ajout nouveau personnage jouable dernièrement. Aujourd’hui, le studio Dead Mage propose cette fois-ci un DLC payant mais pour la bonne cause.

Kitties of Morta

Avec le DLC « Paws and Claws », la famille Bergson s’agrandit et accueille désormais différents animaux dans la maison servant de HUB dans le jeu. Avec un roguelite qui met autant l’accent sur la famille, ça tombe sous le sens. Sans oublier que certaines interactions dans le jeu laissent penser effectivement que 11 Bit Studios et Dead Mage sont très attachés à ce sujet.

Ce nouveau contenu ajoutera ainsi un refuge dans la maison, ce qui donnera lieu à des visites de différents animaux comme des chats ou des cerfs qui pourront interagir avec la famille. En outre, s’occuper d’eux sera profitable aux joueurs puisque cela débloquera de nouveaux traits offrant différents bonus comme du gain d’expérience.

Le plus beau dans tout ça est que 100% des bénéfices seront reversés à Humane Society International, une association qui aide les animaux domestiques et sauvages à travers le monde. Le DLC coûte 3.99€ et est disponible sur PC via Steam, PS4, Xbox One et Switch.