Apan, un nouveau personnage jouable aujourd’hui dans Children of Morta

Ayant publié sa feuille de route 2020 pour le jeu, Dead Mage attaque la troisième extension gratuite de Children of Morta appelée : Bergson’s House. Celle-ci amène un nouveau personnage jouable dans la famille : Apan.

Un soutien de poids pour la famille Bergson

Ce nouveau personnage brille alors par ses compétences de soutien et de zone à moyenne portée qui seront exploitables pleinement lors de parties en coopération. On a alors le plaisir d’apprendre que le design du personnage a été imaginé par deux backers du jeu, AgaRar et GlueBubble, à l’époque où Children of Morta était en pleine campagne Kickstarter.

Apan trouverait ses origines dans les contrées nord du mont Morta, elle apporte ainsi de nouvelles compétences passives afin de mieux soigner les autres personnages en combat. Au programme, 9 nouvelles cinématiques in-game seront également à prévoir pour mieux intégrer ce personnage aux différents membres de la famille déjà présents.

Le contenu de cette mise à jour est disponible gratuitement aujourd’hui-même sur PC (GOG, Humble Store, Steam), PS4, Switch et Xbox One. Children of Morta profite en ce moment d’une réduction de 40%, baissant son prix à 13,19€ sur ces boutiques, à l’exception de la boutique de Microsoft qui propose néanmoins l’acquisition de ce jeu par le biais d’un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate.